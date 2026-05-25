Drohnen, Cyberattacken und mehr
In Politik, Wirtschaft und privat: Krisensituationen erfordern neue Strategien
In einem Drohnenkompetenz- und Abwehrzentrum in Bayern richtet ein Polizist einen Störsender auf eine Drohne. Deutschland hat für seine Drohnenstrategie die Gesetzeslage bereits angepasst.
© IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON
Krieg in Europa, hybride Angriffe im Alltag: Das hat auch Auswirkungen auf die österreichischen Unternehmen. Resilienz bedeutet mittlerweile Überlebensfähigkeit. Die Politik arbeitet an neuen Strategien, aber auch für Privatpersonen gilt: Man sollte sich mit Krisenvorsorge auseinandersetzen.