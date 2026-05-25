Gefährliche Alkofahrt in schrottreifem Auto auf der Inntalautobahn gestoppt

Stans – Eine hochgefährliche Fahrt hat die Polizei am Montagnachmittag auf der Inntalautobahn (A12) bei Stans beendet. Ein alkoholisierter Deutscher (59) war in einem offensichtlich schrottreifen Fahrzeug und obendrein seit drei Jahren ohne gültigen Führerschein unterwegs.

Einer Streife der Autobahnpolizeiinspektion Wiesing fiel das stark beschädigte Auto kurz nach 15.30 Uhr auf, als es in Richtung Innsbruck fuhr. Die Beamten leiteten das Fahrzeug von der Autobahn ab.

Seit drei Jahren ohne Führerschein

Die Kontrolle offenbarte schnell das Ausmaß der Gefahr: Der Pkw befand sich in einem derart schlechten technischen Zustand, dass die Polizisten die Kennzeichentafeln vorläufig abnehmen mussten. Ein beim 59-jährigen Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab eine mittlere Alkoholisierung.