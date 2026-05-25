Alpinunfall im Wilden Kaiser: Kletterer von Felsbrocken getroffen

Kirchdorf i. T. – Ein deutscher Alpinist (46) ist am Montag bei einer Klettertour auf den Christaturm (2170 Meter) im Wilden Kaiser verletzt worden. Der Mann löste in der vierten Seillänge versehentlich Felsbrocken aus der Wand, wovon er selbst getroffen wurde.

Trotz der Verletzungen gelang es ihm und seinem Kletterpartner, bis zum Wandfuß abzusteigen. Dort wählte der 46-Jährige selbst den Notruf. Der Notarzthubschrauber barg den Alpinisten per Tau und flog ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus St. Johann in Tirol. (TT.com)