USA greifen Raketenstellungen im Iran und Minen-Schiffe an

Die USA haben Raketenstellungen im Iran angegriffen. Außerdem seien iranische Schiffe attackiert worden, die im Bereich der Straße von Hormuz Minen legen wollten, erklärte das für die Golfregion zuständige US-Zentralkommando CENTCOM. Dieses betonte zugleich, dass sich die US-Streitkräfte angesichts der geltenden Waffenruhe im Iran-Krieg derzeit "zurückhalten". Bei den Luftangriffen habe es sich um "Selbstverteidigungsmaßnahmen" gehandelt, sagte CENTCOM-Sprecher Tim Hawkins.

Iranische Medien berichteten, es habe nach einem US-Angriff im Bereich der Insel Larak in der Straße von Hormuz mehrere Tote gegeben. Das US-Militär machte zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern und nannte keine weiteren Details zu den Angriffen auf die iranischen Ziele.

Obwohl die Waffenruhe im Iran-Krieg weitestgehend hält, hat es rund um die Straße von Hormuz schon mehrere gegenseitige Angriffe gegeben. Anfang Mai etwa attackierte der Iran US-Militärschiffe in der Meerenge mit Raketen und Schnellbooten, die USA griffen Ziele auf dem iranischen Festland an.

Nach optimistischen Aussagen hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag die Hoffnung auf eine rasche Vereinbarung mit dem Iran aber wieder gedämpft: In seinem Onlinedienst Truth Social schloss er eine "übereilte" Übereinkunft aus. Unterdessen stiegen am Dienstag die Ölpreise, da der Optimismus der Anleger hinsichtlich eines bevorstehenden Friedensabkommens durch die aktuellen US-Luftangriffe gedämpft wurde.

Trump kündigte unterdessen an, dass angereichertes iranisches Uran zerstört werden soll. Dies solle in den Vereinigten Staaten oder an einem anderen Ort geschehen. Entweder es werde "sofort" an die USA übergeben, um in die Vereinigten Staaten gebracht und dort zerstört zu werden, oder in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Iran vor Ort oder andernorts zerstört, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Der Prozess solle von Atomenergie-Experten überwacht werden, meinte Trump. Dabei verwies er auf die "Atomenergie-Kommission". Unklar war zunächst, ob er damit eine US-Behörde oder möglicherweise die Internationale Atomenergie-Organisation IAEA mit Sitz in Wien meint.

Offen blieb auch, ob Trump einen aktuellen Stand aus Verhandlungen rund um ein mögliches Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Kriegs widerspiegelte - also ob es bisher nur eine Forderung ist, die die US-Regierung in den Gesprächen erhebt, oder ob das ein bereits vereinbarter Bestandteil des Deals sein könnte. Der Umgang mit etwa 400 Kilogramm an hochangereichertem Uran Teherans ist ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen. Am Wochenende hatte Trump angekündigt, dass ein Rahmenabkommen "weitgehend" ausgehandelt worden sei.