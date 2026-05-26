Blutkrebs: Nun vier Prozent als Stammzellspender registriert

Erstmals sind vier Prozent der heimischen Bevölkerung als potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender registriert. Das teilte der Verein "Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich" am Dienstag anlässlich des Weltblutkrebstages am 28. Mai mit. Für zehn Prozent der jährlich rund 400 Betroffenen in Österreich werden jedoch noch immer keine passenden Spender gefunden. Zwischen 16 und 45 Jahren kann man sich mittels eines einfachen Wangenabstrichs typisieren lassen.

Die Typisierungsrate ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen - von 3,2 Prozent im Jahr 2024 auf 3,6 Prozent 2025 und nun auf vier Prozent. "Dass wir heute die Vier-Prozent-Marke erreicht haben, ist das Ergebnis von unzähligen engagierten Menschen, die sich haben typisieren lassen, von Hunderten Typisierungsaktionen in ganz Österreich und von Jahren unermüdlicher Aufklärungsarbeit", berichtete Susanne Marosch, Obfrau von "Geben für Leben" in einer Aussendung.

"In Österreich erkrankt alle neun Stunden ein Mensch an Leukämie. Für einen Teil der Betroffenen ist eine Stammzelltransplantation die einzige Chance auf ein Überleben. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen genetisch kompatibel sind und somit eine Stammzellspende möglich ist, liegt bei 1:500.000. Das bedeutet: Jede einzelne Typisierung kann den entscheidenden Unterschied machen", betonte Marosch. In Deutschland sind rund zwölf Prozent der Bevölkerung als potenzielle Stammzellspender registriert.

Für eine Typisierung geeignet sind alle gesunden Menschen zwischen 16 und 45 Jahren ohne schwerwiegende oder chronische Erkrankungen. Die Typisierung erfolgt durch einen einfachen Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen. Relevante genetische Merkmale werden pseudonymisiert in einem weltweiten Stammzellregister gespeichert, auf das ausschließlich autorisierte Suchzentren Zugriff haben. Typisierungssets für daheim können kostenlos angefordert und mit dem Wangenabstrich in einem vorfrankierten Rücksendekuvert eingeschickt werden.