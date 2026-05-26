Unfall nach riskantem Überholmanöver in Seefeld: Lenker flüchtig, ein Fahrer alkoholisiert

Im Pfarrbichltunnel überholte Pfingstmontag ein unbekannter Lenker eine Kutsche – und löste damit eine Kettenreaktion aus. Zwei Autos und zwei Motorräder waren in die folgende Kollision verwickelt.

Seefeld – Ein riskantes Überholmanöver eines unbekannten Lenkers hat am Montagvormittag im Pfarrbichltunnel in Seefeld zu einer Kollision mit vier Fahrzeugen geführt. Ein Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt, ein beteiligter Autofahrer war erheblich alkoholisiert.

Laut Polizei musste eine 65-jährige deutsche Autofahrerin eine Vollbremsung einleiten, weil ein entgegenkommender, dunkler Wagen im Tunnel eine Kutsche überholte. Ein nachfolgender, von einem 53-jährigen Mann aus Kamerun gelenktes Auto fuhr daraufhin auf das Auto der Frau auf.

Fahndung nach flüchtigem Lenker

Während ein 57-jähriger Motorradfahrer noch zwischen den beiden Autos zum Stehen kam, konnte ein weiterer, 44-jähriger Biker aus Österreich nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er prallte gegen das stehende Motorrad, stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort ambulant versorgt, die anderen Beteiligten blieben unverletzt.