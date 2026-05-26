Überall Zäune unmöglich

Sorge vor Almsaison im Tiroler Oberland: Keiner weiß, wo der Bär umgeht

Bären könnten in Tirol nicht heimisch werden, aber immer wieder ziehen einzelne Braunbären durch das Land und gefährden auch die Weidetiere auf den rund 2000 Almen.
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Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

Der Start der Almsaison steht unmittelbar bevor, und im Oberland herrscht Aufregung. Keiner weiß, wo sich der Bär, der vor Kurzem für Verwüstung gesorgt hat, aktuell aufhält. Wildtierbiologin Michaela Skuban plädiert für ein eigenes Bären-Monitoring, weil Herdenschutz auf allen Tiroler Almen unmöglich ist.

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