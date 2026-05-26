Sorge vor Almsaison im Tiroler Oberland: Keiner weiß, wo der Bär umgeht

Der Start der Almsaison steht unmittelbar bevor, und im Oberland herrscht Aufregung. Keiner weiß, wo sich der Bär, der vor Kurzem für Verwüstung gesorgt hat, aktuell aufhält. Wildtierbiologin Michaela Skuban plädiert für ein eigenes Bären-Monitoring, weil Herdenschutz auf allen Tiroler Almen unmöglich ist.