Schirm klappte ein: Paragleiter musste in Schwendt notlanden

Auf einem Flug ins Tal geriet ein 60-jähriger Paragleiter am Montagnachmittag in Not. Er konnte den Rettungsschirm auslösen und selbstständig landen.

Schwendt – Ein Paragleiter musste am Montagnachmittag nach einer Notlandung am Unterberghorn bei Schwendt geborgen werden. Der 60-Jährige hatte seinen Rettungsschirm auslösen müssen, nachdem sein Gleitschirm während des Fluges kollabiert war.

Laut Polizei befand sich der Deutsche gegen 15.15 Uhr auf einem Flug ins Tal, als sein Schirm seitlich einklappte. In der Folge verfingen sich die Leinen, woraufhin der Gleiter in einen Spiralsturz geriet. Dem Piloten gelang es, den Rettungsschirm auszulösen und selbstständig in steilem, unwegsamem Gelände zu landen.