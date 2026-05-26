Demokratie in der Türkei angezählt

Investigativ-Journalist Can Dündar im Interview: Der lange Kampf des gejagten „Staatsfeindes“

Can Dündar im Interview im Innsbrucker Treibhaus im Rahmen des Journalismusfests. Dündar ist aus der Türkei geflüchtet und lebt seit 2016 im Exil in Deutschland. Anfang 2026 wurde sein Buch „Ich traf meinen Mörder“ veröffentlicht.
© TT/Plank
Christian Jentsch

Von Christian Jentsch

Can Dündar gilt in seiner Heimat Türkei unter Präsident Erdoğan nach brisanten Enthüllungen faktisch als „Staatsfeind Nummer eins“. Im Rahmen des Journalismusfests kam er nach Innsbruck.

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