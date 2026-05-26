Flammen schlugen aus Motorraum: Feuerwehrmänner löschten Autobrand in Sölden

Glück im Unglück hatte ein Paar am Montagabend in Sölden: Als ihr Auto zu brennen begann, waren zufällig zwei Feuerwehrmänner in der Nähe. Sie konnten die Flammen löschen, bevor Schlimmeres passierte.

Sölden – Zwei zufällig anwesende Feuerwehrmitglieder haben am Montagabend in Sölden Schlimmeres verhindert, als sie einen brennenden Pkw rasch löschten. Die Insassen des Wagens blieben unverletzt.

Eine 30-jährige Österreicherin war mit ihrem 31-jährigen Beifahrer auf der Ötztaler Bundesstraße (B186) von Längenfeld nach Sölden unterwegs. Bereits während der Fahrt bemerkten die beiden Brandgeruch im Auto. Als sie gegen 17.15 Uhr an ihrem Ziel in Sölden ankamen, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum.

Während der Beifahrer sofort den Notruf wählte, begannen zwei Feuerwehrmänner, die sich zufällig in der Nähe befanden, sofort mit ersten Löschmaßnahmen. Mit einem Feuerlöscher konnten sie den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen.