Zusammenstoß auf Radweg: Alkoholisierter E-Biker bei Unfall in Osttirol verletzt

Bei der Kollision zweier E-Bikes ist am Montagabend in Matrei in Osttirol ein 65-jähriger Mann verletzt worden. Der Mann war laut Polizei erheblich alkoholisiert.

Matrei in Osttirol – Ein 65-Jähriger war am Pfingstmontag abends auf einem Radweg bei Matrei in Osttirol, der parallel zur L24 verläuft, unterwegs. In einer Unterführung kam es dann zum Zusammenstoß mit einer 31-Jährigen, die ihm mit ihrem E-Bike entgegenkam. Beide stürzten.

In unmittelbarer Nähe zum Unfallort führte gerade eine Polizeistreife eine Verkehrskontrolle durch. Die Beamten leisteten dem verletzten 65-Jährigen sofort Erste Hilfe. Die Frau war bei dem Zusammenstoß unverletzt geblieben.