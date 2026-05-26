Ehepaar pöbelte nach Fußballspiel im Tivoli Polizisten an: Beide wehrten sich gegen Festnahme

Innsbruck – Ein Polizeieinsatz ist nach einem Fußballspiel im Innsbrucker Tivoli-Stadion am Montagabend leicht eskaliert. Ein 35-jähriger Mann und seine gleichaltrige Ehefrau wurden nach heftiger Gegenwehr festgenommen.

Gegen 19.00 Uhr überwachten Polizeikräfte den Abstrom der Fans aus dem Stadion. Der 35-jährige Österreicher, der auf einer Bank neben den Beamten saß, begann laut Polizeibericht plötzlich, die Einsatzkräfte zu beschimpfen und zu beleidigen.

Als zwei Polizisten daraufhin seine Identität feststellen wollten, weigerte sich der Mann, sich auszuweisen. Bei der anschließenden Durchsuchung leistete er heftigen körperlichen Widerstand, weshalb er festgenommen werden musste.

Doch damit war der Einsatz nicht beendet: Während die Beamten den Mann zum Dienstfahrzeug brachten, eilte seine Ehefrau herbei. Sie versuchte, die Amtshandlung durch den Einsatz von Gewalt zu behindern. Daraufhin wurde auch sie festgenommen.