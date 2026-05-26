„Wasser war immer mein Element“: Osttiroler übernimmt Leitung der Wasserrettung

Seit über 50 Jahren ist der Osttiroler Christian Burger mit der Wasserrettung verbunden. Jetzt wurde er zum neuen Landesleiter gewählt und hat viele Pläne.

Das Schwimmen hat sich Christian Burger einst selbst beigebracht. Dennoch hat er im Alter von neun Jahren einen Schwimmkurs bei der Wasserrettung gemacht. „Ich bin also seit 1974 dabei“, erzählt der 60-jährige Osttiroler. Dass er rund 50 Jahre später an der Spitze der Organisation in Tirol stehen wird, hätte er damals vermutlich aber nicht gedacht.

Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag wurde der Osttiroler zum neuen Landesleiter gewählt. „Aufgrund der Entfernung war ich nicht gerade die erste Wahl“, gibt er sich selbstkritisch. Anders sieht man das in der Landesstelle, wo man stolz drauf ist, einen „äußerst erfahrenen Wasserretter, der umfassende Einsatz- und Führungserfahrung mit sich bringt“, als neuen Leiter gefunden zu haben.

Experte im Wildwasser

Obwohl Burger Ausbildung und Beruf in jüngeren Jahren aus Osttirol weggezogen haben, blieb er der Wasserrettung stets treu. Nach seiner Rückkehr in die Heimat engagiert er sich dort seit rund 20 Jahren aktiv, war zunächst Wildwasserreferent und ist seit 2024 Obmann der Einsatzstelle Osttirol. „Wasser war immer schon mein Element, durch die Nähe zur Drau und zur Isel hat sich das einfach ergeben“, erklärt der neue Landesleiter.

Die Ortsstelle mit ihren 400 Mitgliedern und 50 Einsatzkräften ist vor allem im Wildwasser-Bereich gefordert. „Die zwei Flüsse ziehen viele Kajakfahrer und Rafter an, was toll ist. Leider passiert es aber oft, dass nicht alle den nötigen Wissensstand und die Erfahrung haben“, sagt er. Dennoch sieht er in seiner Heimat Vorteile, die er auch auf die Landesstelle umlegen möchte. „Wir sind es seit jeher gewohnt, eng mit allen Blaulichtorganisationen zusammenzuarbeiten. Durch die geografische Lage Osttirols kann es immer sein, dass wir auf uns alleine gestellt sind. Deshalb ist der enge Austausch untereinander ganz normal für uns“, betont Burger. Diesen „familiären Spirit“ möchte er auch nach außen tragen.

Sein oberstes Ziel sei aber, sagt der Wasserretter, dass er allen Tiroler Einsatzkräften den Rücken frei hält, „um ihnen die Möglichkeit zu bieten, dass sie uneingeschränkt in ihren Einsatz gehen und auch gesund wieder zurückkehren können.“ Die Anforderungen an die Wasserrettung verändern sich, dem will Burger Rechnung tragen. „Wir erleben seit Jahren Muren und Hochwasser, auch dafür müssen wir vorbereitet sein.“

Wasserrettung bekommt auch Präsidenten

Das Thema Prävention heftet sich der neue Landesleiter ebenfalls auf die Fahne. Die Wasserrettung bietet jährlich Schwimmkurse an, um auch Kindern aus finanziell schwächeren Familien das Schwimmen möglich zu machen. „Jeder fünfte Mensch in Tirol kann nicht schwimmen und die Gefahren des Wassers werden unterschätzt“, weiß Burger aus langjähriger Erfahrung. „Unser größter Gegner als Einsatzorganisation ist die Zeit“, fügt er hinzu. „Wenige Minuten können im Wasser über Leben und Tod entscheiden.“