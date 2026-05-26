Fußballfest im Tiroler Cup
Alle Tore, Highlights und die besten Fotos: So lief das Rekord-Finale im Tivoli
U18-Ebbs-Kapitän Mattia Kapfinger, Wackers Rami Tekir sowie Sara Riedl und Nina Fitoussi-Hoffmann von den Wacker-Damen jubelten vor der Nordtribüne mit dem Pokal.
© Axel Springer
Der SK Ebbs (U18) und der FC Wacker Innsbruck (Damen und Herren) durften beim Finale des Kerschdorfer Tirol Cups im Tivoli vor über 10.000 Fußballfans über die Titel jubeln. Wir haben alle Tore, Highlights und die besten Fotos für euch.