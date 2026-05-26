Fußballfest im Tiroler Cup

Alle Tore, Highlights und die besten Fotos: So lief das Rekord-Finale im Tivoli

U18-Ebbs-Kapitän Mattia Kapfinger, Wackers Rami Tekir sowie Sara Riedl und Nina Fitoussi-Hoffmann von den Wacker-Damen jubelten vor der Nordtribüne mit dem Pokal.
© Axel Springer
Michael Pipal

Von Michael Pipal

Der SK Ebbs (U18) und der FC Wacker Innsbruck (Damen und Herren) durften beim Finale des Kerschdorfer Tirol Cups im Tivoli vor über 10.000 Fußballfans über die Titel jubeln. Wir haben alle Tore, Highlights und die besten Fotos für euch.