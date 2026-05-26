Es geht um Hunderte Millionen
Weitere Gläubiger aus Arabien: Auch diese Scheichs wollen Geld von Benkos Laura-Stiftung
René Benko reiste mit einer Delegation des damaligen ÖVP-Kanzlers Sebastian Kurz nach Abu Dhabi. Die Scheichs wollen ihr Geld zurück.
© APA/Helmut Fohringer
Neben dem arabischen Staatsfonds Mubadala wollen auch weitere mächtige Gläubiger aus dem arabischen Raum mehrere hundert Millionen von René Benkos insolventer Laura-Stiftung. Und trotz abgewiesener Forderungen sitzen sie im Gläubigerausschuss.