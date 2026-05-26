Zwei Verkaufstalente aus Lienz für Landesfinale in Innsbruck qualifiziert

Joline Fast und Katharina Kaponig qualifizierten sich mit Fachkenntnis und Verkaufsgeschick für das Landesfinale der Tyrol Skills. Sie treten am 25. Juni in Innsbruck gegen die besten Tiroler Handelslehrlinge an.

Lienz – Acht Lehrlinge der Tiroler Fachberufsschule Lienz nahmen am Wettbewerb teil. Die Bandbreite der Branchen war heuer groß, sie reichte vom Lebensmittelhandel bis zu Spielwaren. Eine Fachjury bewertete das gesamte Verkaufsgespräch. Begrüßung, Bedarfsermittlung, Warenpräsentation, Zusatzverkauf und Verabschiedung standen im Fokus. Gefragt waren neben Produktwissen auch Fingerspitzengefühl und Schlagfertigkeit.

Die Teilnehmer:innen am Verkaufswettbewerb mit Jury, Ehrengäste und Lehrpersonen . © TFBS Lienz

Joline Fast, Lehrling bei Intersport Pilz in Lienz, überzeugte mit der Beratung rund um einen La-Sportiva-Wanderschuh und holte den Sieg. Katharina Kaponig von Mode Feucht in Lienz erreichte den zweiten Platz. Sie punktete mit dem Verkauf eines Hugo-Boss-Hosenanzugs. Die beiden Siegerinnen vertreten Osttirol nun am 25. Juni beim Landesfinale. Dieses findet traditionell vor Publikum im Einkaufszentrum DEZ in Innsbruck statt.