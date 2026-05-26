Solostück mit Anne Clausen

„Ausgerechnet Marlene!“ im Kellertheater: Der Glamour von gestern im Licht von heute

Anne Clausen alias Marlene Dietrich als Zirkusdirektorin im Frack und mit schwarzem Zylinder.
© Gabriele Grießenböck

Von Edith Schlocker

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