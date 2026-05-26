Beim Pfingstranggeln konnten auch die jüngsten Osttiroler punkten

Terenten bot am Pfingstwochenende spannende Ranggel-Wettkämpfe. Bei sommerlichen Temperaturen zeigten Nachwuchs- und Spitzenranggler ihr Können. Die Sportler aus Osttirol holten mehrere Top-Platzierungen.

In der Schülerklasse bis sechs Jahre erkämpfte sich Jonas Holzer den dritten Rang. Auch Christoph Vogel erreichte in der Klasse bis acht Jahre den dritten Platz. Florian Lang sicherte sich in der Hoffnungsrunde der Klasse bis zehn Jahre den ersten Preis.

Knapp am Podest scheiterten Maximilian Wibmer und Michael Mariner. Wibmer startete in der Klasse bis zwölf Jahre, Mariner bei den bis 14-Jährigen. Beide belegten jeweils den vierten Rang.

Die Jugendklasse dominierten klar die Osttiroler Ranggler. Gabriel Mariner holte in der Klasse bis 16 Jahre souverän den Tagessieg. Matthäus Gander überzeugte bei den bis 18-Jährigen und gewann seine Kategorie.

Topleistung von Matthäus Gander, Lukas Mattersberger und Gabriel Mariner (Mitte), im Bild mit den Funktionären Bernd Ganzer (l.), Thomas Gander und Franz Holzer (r.). © SU Matrei i. O.