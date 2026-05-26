„Dialekt kommt zurück“
Verein feiert die Vielfalt der Tiroler Mundart – und würdigt prägende Dichterin
Vereint in der Erinnerung: v. l. Alexander Legniti, Hans Hausberger, Rudy Galley, Walter Kaller, Roland Höfer und Claudia Winkler im „Garten des Friedens“ am Pradler Friedhof. Dort wurde Lilo Galley auf ihren eigenen Wunsch hin beigesetzt.
© Michael Domanig
Ende April ist die bekannte Innsbrucker Mundartdichterin Lilo Galley verstorben. Der Verein „Tiroler Mundart“ würdigt ihren Einsatz für die Vielfalt der lokalen Dialekte – und nützt moderne Medien, um diese Botschaft in die Zukunft zu tragen. Ein Porträt.