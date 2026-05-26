Sand, Sport und Verantwortung: Das Innsbruck Beachevent 2026 setzt neue Maßstäbe

Vom 04. bis 07. Juni 2026 wird der Marktplatz Innsbruck erneut zur spektakulären Bühne für nationalen und internationalen Beachvolleyball.

Beim Innsbruck Beachevent 2026 trifft Spitzensport auf alpine Kulisse: Vor der beeindruckenden Nordkette kämpfen Athletinnen und Athlet:innen aus Österreich und 4 internationale Teams um wichtige Punkte und den Turniersieg. Erstmals begrüßen wir auch ein brasilianisches Team bei den Herren. Weitere internationale Wildcard-Anfragen sind beim Veranstalter eingegangen.

Trotz budgetärer Herausforderungen ist es gelungen, das Event auch heuer wieder zu realisieren. Bereits zum fünften Mal verwandelt sich der Marktplatz in eine eindrucksvolle Beachvolleyball-Arena und bringt hochklassigen Sport direkt ins Herz der Stadt. Als Teil der win2day Beachvolleyball Tour PRO und des Masters Championships begrüßt das Turnier Spielerinnen und Spieler aus……. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein Sportereignis voller Dynamik, Emotion und packender Matches auf höchstem Niveau.

Gratis Stehplätze und Tickets für die Haupttribüne

Um das Event für alle zugänglich zu machen, bleibt der Eintritt zu den Stehplätzen am Centercourt kostenlos. Tickets für die Haupttribüne sind von Freitag bis Sonntag (05.–07. Juni) über Universe oder Innsbruckbeachevent.com erhältlich. TT-Club-Mitglieder profitieren von einem 20 % Rabatt. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre erhalten ermäßigte Eintrittspreise. HIER geht‘s zu den Tickets.

Am Freitag, den 5. Juni ist der Zugang zum Eventgelände inklusive Tribüne bereits ab 15 € erhältlich! Für Barrierefreiheit ist ebenfalls gesorgt: Im VIP-Bereich steht ein barrierefreier, überdachter Bereich zur Verfügung – für einen komfortablen Genuss des Events für alle Gäste.

VIP-Bereich – neu mit Stage12 Hotel & Bar by Penz

Der VIP-Bereich erstrahlt 2026 in neuem Glanz: In Kooperation mit neuem Partner Stage12 Hotel & Bar by Penz erwartet die Gäste ein komplett überarbeitetes Format mit echtem Upgrade-Charakter. Eine erweiterte Getränkeauswahl, professionell zubereitet und serviert, barrierefrei und in stilvollem Ambiente direkt am Event – der VIP-Bereich setzt 2026 neue Maßstäbe.

© Lukas Anzinger

Verbesserter Sound – aus Respekt gegenüber den Anrainer:innen

Das Innsbruck Beachevent wächst – und mit ihm die Verantwortung gegenüber dem Stadtteilleben rund um den Marktplatz. Die Veranstalter nehmen die Rückmeldungen und Beschwerden von Anrainer:innen aus den vergangenen Jahren ernst und haben für 2026 gezielte Maßnahmen entwickelt, um Partystimmung und Lebensqualität im Gleichgewicht zu halten.

Konkret wird die Positionierung der Lautsprecher vollständig überarbeitet: Durch eine veränderte Aufstellung sowie eine optimierte Anzahl an Beschallungspunkten kann der Sound künftig gezielter auf das Eventgelände ausgerichtet werden – mit weniger Streuung in die umliegenden Wohnbereiche. Das Ergebnis: ein kraftvolles, qualitativ hochwertiges Klangerlebnis direkt am Marktplatz, ohne unnötige Lärmbelastung für die Nachbarschaft. „Wir wollen ein Event sein, das Innsbruck bereichert – und nicht belastet. Die Anliegen der Anrainer:innen sind ein wichtiger Teil unserer Planung, und wir freuen uns, mit diesen Maßnahmen einen spürbaren Unterschied zu machen", so die Veranstalter.

Ein Event für die ganze Stadt

Das Innsbruck Beachevent ist längst mehr als ein Sportturnier. Unter dem Motto „feel the vIBE" verbindet die Veranstaltung Spitzensport mit sommerlicher Festivalstimmung. Sundowner-Partys mit DJs am Marktplatz sorgen an mehreren Abenden für entspannte Atmosphäre und machen das Event zu einem Treffpunkt für Sportfans, Familien und Nachtschwärmer gleichermaßen.

© Lukas Anzinger

Fans können zudem über einen kostenlosen Chatbot auf der Event-Website direkt Fragen stellen und sich schnell über Programm, Spiele und Eventdetails informieren: www.innsbruckbeachevent.com

Business Cup powered by IKB

Den Auftakt zum Event bildet bereits am Donnerstag, den 04. Juni 2026, der Business Cup im Tivoli Schwimmbad. Dabei treten Teams aus regionalen Unternehmen gegeneinander an und kämpfen um den Einzug ins Finale am Marktplatz. Der Business Cup verbindet sportlichen Wettbewerb, Teamgeist und Networking und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Programmpunkt für die regionale Wirtschaft entwickelt.

Anmeldung und Details: www.innsbruckbeachevent.com/businesscup

Volunteers und Ballkinder gesucht

Wer das Event einmal hinter den Kulissen erleben möchte, kann als Volunteer oder Ballkind Teil des Teams werden und internationale Beachvolleyball-Stars hautnah erleben.