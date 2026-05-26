Kiesbänke im Fokus
Seltene Vögel sind zurück: Brutplätze am Lech sind temporär für Menschen tabu
Der Flussuferläufer ist ein kleiner, unauffälliger Watvogel aus der Familie der Schnepfenvögel. Knapp ein Drittel der in Tirol vorkommenden Flussuferläufer brütet am Lech.
© Felix Lassacher
Mit Beginn des Frühjahrs kehren zwei seltene und gefährdete Vogelarten zurück in den Naturpark Tiroler Lech. Der Flussuferläufer und der Flussregenpfeifer suchen ungestörte Schotterflächen für ihre Jungen. Neue Schilder weisen auf das Betretungsverbot hin.