Kiesbänke im Fokus

Seltene Vögel sind zurück: Brutplätze am Lech sind temporär für Menschen tabu

Der Flussuferläufer ist ein kleiner, unauffälliger Watvogel aus der Familie der Schnepfenvögel. Knapp ein Drittel der in Tirol vorkommenden Flussuferläufer brütet am Lech.
© Felix Lassacher
Simone Tschol

Von Simone Tschol

Mit Beginn des Frühjahrs kehren zwei seltene und gefährdete Vogelarten zurück in den Naturpark Tiroler Lech. Der Flussuferläufer und der Flussregenpfeifer suchen ungestörte Schotterflächen für ihre Jungen. Neue Schilder weisen auf das Betretungsverbot hin.

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