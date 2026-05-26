Innsbruck im Zeichen des internationalen Kinos

IFFI 2026: Filme, Gäste und Begegnungen – von 2. bis 7. Juni in Innsbruck.

Wenn im Juni das Internationale Filmfestival Innsbruck (IFFI) startet, wird die Stadt erneut zum Treffpunkt für Kino aus aller Welt. Von 2. bis 7. Juni verwandeln sich Leokino und Cinematograph in Orte der Begegnung – für Filme, Gespräche und neue Perspektiven.

Filme abseits des Mainstreams

Das IFFI steht für ein sorgfältig kuratiertes Programm abseits des Mainstreams. Gezeigt werden Filme aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa – Arbeiten, die neue Blickwinkel eröffnen und nur selten im regulären Kinobetrieb zu sehen sind. Viele der Filmschaffenden sind vor Ort und geben Einblicke in ihre Arbeit.

Das diesjährige Motto LABORATORY / FACTORY / AMUSEMENT PARK OF THE EYES AND THE EARS versteht Kino als Ort des Schaffens, Experimentierens und der sinnlichen Erfahrung – und lädt dazu ein, neu darüber nachzudenken, was Kino sein kann.

Inhaltlich setzt das Festival mehrere markante Schwerpunkte: Die Wettbewerbe widmen sich außergewöhnlichen filmischen Handschriften, politischen Perspektiven und innovativen Erzählformen des internationalen Kinos. Ein besonderer Fokus ist dem Regisseur Lemohang Mosese aus Lesotho gewidmet – einer der eindrucksvollsten Stimmen des Gegenwartskinos. Seine Filme verbinden persönliche Erinnerung mit kollektiver Geschichte und machen Kino als visuelle und akustische Erfahrung erlebbar. Bei Q&As und einem Artist Talk bietet sich die Gelegenheit, mit ihm direkt ins Gespräch zu kommen.

Ergänzt wird das Programm durch eine vom kasachischen Qyzqaras Film Festival kuratierte Auswahl aktueller Positionen von Filmemacherinnen aus Zentralasien. Die Retrospektive widmet sich der kubanischen Filmschule EICTV und ihrem internationalen Netzwerk.

Wer sich auf das Festival einlässt, entdeckt neue Filme und neue Perspektiven auf die Welt – gemeinsam mit einem offenen und neugierigen Publikum. © Alena Klinger

Gäste aus aller Welt

Neben dem Filmprogramm prägen Publikumsgespräche, internationale Gäste und ausgewählte Veranstaltungen das Festival. Dazu zählen unter anderem ein Konzert der sudanesischen Musikerin Hiba Elgizouli sowie die IFFI-Party x MONTAGU mit FORRÓNEROS und einem DJ-Set des Filmemachers Hugo Salvaterra.

Weitere Infos und das vollständige Programm: www.iffi.at