Recruiting: Sind persönliche Einblicke gefragt?

Drei Messetage und ca. 25.000 Nachwuchstalente: Die BeSt Innsbruck bringt Unternehmen und Bildungsanbieter direkt mit jungen Menschen ins Gespräch.

Die Organisatoren der BeSt Innsbruck sprechen über Trends und Chancen:

Legt man in Zeiten von TikTok & Co. noch Wert auf persönliche Begegnungen?

Brunner: Online findet man zwar schnell Informationen, doch was zurückbleibt, sind oft noch mehr Fragen: Wie sieht der Berufsalltag aus? Welche Chancen hat man? Was passt zu den eigenen Kompetenzen? Genau deshalb sind Messen wie die BeSt auch heute besonders gefragt, sowohl für die Besucher:innen als auch für die Ausstellenden. Auf der BeSt entstehen Gespräche, die Berufsentscheidungen prägen. Im direkten Austausch erkennt man schnell, ob die Eignung stimmt. Außerdem bleibt man so besser in Erinnerung.

Die Organisatoren Matthias Penz (r.) und Florian Brunner, Geschäftsführer der SoWi-Holding, organisieren Berufs-, Bildungs- und Karrieremessen in ganz Österreich. Darunter die BeSt Innsbruck ebenso wie die BeSt in Wien und Klagenfurt, die Visio Tirol und die career & competence.

Wie können Begegnungen gestaltet werden, die echtes Interesse an Beruf, Lehre und Bildung wecken?

Penz: Es geht darum, etwas zu erleben bzw. auszuprobieren und zugleich mit den Menschen in Kontakt zu treten, die in den jeweiligen Berufen, Betrieben oder Organisationen tätig sind. Solche Erfahrungen bleiben bei den Nachwuchstalenten besonders nachhaltig im Gedächtnis. Deshalb setzt die BeSt Innsbruck auf interaktive Formate. Kostenlose Workshops, Mitmachaktionen und ein Bühnenprogramm sollen nicht nur informieren, sondern auch echte Verbindungen schaffen.

Warum lohnt es sich gerade jetzt, Aussteller:in zu werden?

Brunner: Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten und Fachkräftemangels ist es entscheidend, nicht nur sichtbar, sondern auch greifbar zu sein. Persönliche Begegnungen, wie sie auf Messen möglich sind, können darüber entscheiden, wer die besten Talente von morgen für sich gewinnt.

Über die Veranstalter

Veranstalter der BeSt sind das Arbeitsmarktservice Österreich, das Bundesministerium für Bildung und das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Seit über 20 Jahren werden die BeSt Klagenfurt und BeSt Innsbruck von der SoWi-Holding organisiert. Zudem ist sie seit diesem Jahr das Messebüro der BeSt Wien.