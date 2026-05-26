IIG, ISD, Orchester betroffen

Personeller Sparkurs im Rathaus: Wieso Anzengrubers Vorgaben Fragen aufwerfen

Im Innsbrucker Rathaus wird aktuell um jeden Euro gefeilscht. Der Einsparkurs trifft auch das Personal. Die verkündeten Postenstreichungen werfen aber bei genauerem Blick dann doch einige Fragen auf.
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Manfred Mitterwachauer

Von Manfred Mitterwachauer

Der Bürgermeister der Landeshauptstadt will sparen – auch beim Personal. 37 Dienstposten wurden gestrichen, lobt sich Anzengrubers Büro selbst. Nun ist klar: Ein Großteil war längst unbesetzt und für die Stadt kein Kostenfaktor.

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