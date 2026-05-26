Schulbus von Zug erfasst: Vier Tote bei Unglück in Belgien

Beim Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Zug in Belgien sind nach übereinstimmenden Angaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie der belgische Sender RTL info berichtete, kamen Belgiens Mobilitätsminister Jean-Luc Crucke zufolge zwei Jugendliche, der Fahrer sowie eine Begleitperson ums Leben. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden. Demnach fuhren insgesamt sieben Kinder und zwei Erwachsene in dem Bus. Offizielle Angaben gab es zunächst nicht.

Zunächst war von mehreren Opfern die Rede gewesen. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich viel Kraft", erklärte der belgische Innenminister Bernard Quintin am Dienstag im Onlinedienst X. Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle. Das Unglück ereignete sich demnach kurz nach 8.00 Uhr.