Tiroler sind umsichtig(er)
Ein Berg an Risiken: Jeder Zehnte stritt schon beim Wandern, ein Fünftel überschätzt sich
Knapp ein Viertel der Befragten gab an, sich bei einer Tour bereits angepasst zu haben.
© Rita Falk
Wie oft geben Wanderer dem Druck einer Gruppe nach? Gehen also weiter, obwohl sie nicht mehr können. Und wie häufig kommt es zu Konflikten? Stichwort: „alpine Scheidung“. Ein großer österreichischer Versicherer hat das und vieles mehr abgefragt. Und einige interessante Antworten bekommen.