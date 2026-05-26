Tiroler sind umsichtig(er)

Ein Berg an Risiken: Jeder Zehnte stritt schon beim Wandern, ein Fünftel überschätzt sich

Knapp ein Viertel der Befragten gab an, sich bei einer Tour bereits angepasst zu haben.
© Rita Falk
Benedikt Mair

Von Benedikt Mair

Wie oft geben Wanderer dem Druck einer Gruppe nach? Gehen also weiter, obwohl sie nicht mehr können. Und wie häufig kommt es zu Konflikten? Stichwort: „alpine Scheidung“. Ein großer österreichischer Versicherer hat das und vieles mehr abgefragt. Und einige interessante Antworten bekommen.