Nach Anzeige von Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Christian Ulmen

Es gebe einen „Anfangsverdacht wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt“, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam mit.

Potsdam – Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat gegen den Schauspieler Christian Ulmen Ermittlungen eingeleitet. Die bestätigte eine Sprecherin der Behörde gegenüber mehreren deutschen Medien. Hintergrund ist eine Anzeige seiner Ex-Frau Collien Fernandes. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Wie unter anderem das Magazin Der Spiegel berichtet, habe die Staatsanwaltschaft bisher geprüft, ob ein Anfangsverdacht bestehe. Nach der ersten Prüfung der Informationen sei „ein Anfangsverdacht wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt begründet worden“, wird die Sprecherin zitiert. In den Ermittlungen gehe es um mehrere Fälle mutmaßlicher Körperverletzung, die sich in den Jahren 2022 und 2023 in Spanien ereignet haben sollen. Damals lebte das Ehepaar gemeinsam auf Mallorca.

Weitere Vorwürfe werden geprüft

Christian Ulmen werde nun als Beschuldigter in dem Verfahren geführt. Ob es zu einer Anklage gegen den 50-Jährigen kommt und der Fall vor Gericht verhandelt wird, ist noch offen.

Noch geprüft werden Vorwürfe „digitaler Gewalt“, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Collien Fernandes, Ulmens Ex-Ehefrau, hatte in Spanien Strafanzeige gegen ihn erstattet. Diese wurde an die deutschen Behörden weitergeleitet. Fernandes wirft ihm vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. (TT.com, dpa)