Bewerbung für den Küniglberg

Georg Dornauers Verlobte Eva Schütz will ORF-Chefin werden

Eva Schütz hat sich um die ORF-Spitze beworben. Ihre Hochzeit mit dem Tiroler Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer soll noch heuer stattfinden.
© Dalia Föger