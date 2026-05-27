Von Bratwurst bis Zucchini
Die große Umfrage: Fleisch, Gemüse, Saucen und Bier – welcher Grill-Typ bist du?
Sommerzeit ist auch Grillzeit in Tirol.
© Canva
Holzkohle oder Gas? Wurst, Fleisch oder Gemüse? Bier oder Aperol? Wenn es ums Grillen geht, hat jeder seine eigene Philosophie. Und wir wollen es genau wissen. Macht mit bei unserer großen Grill-Umfrage und verratet uns eure ganz persönlichen Vorlieben.
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