Von Bratwurst bis Zucchini
Wie grillt Tirol wirklich? Eure Sommer-Vorlieben sind gefragt
Sommerzeit ist auch Grillzeit.
© Canva
Holzkohle oder Gas? Wurst, Fleisch oder Gemüse? Bier oder Aperol? Wenn es ums Grillen geht, hat jeder seine eigene Philosophie. Und wir wollen es genau wissen. Macht mit bei unserer großen Grill-Umfrage und verratet uns eure ganz persönlichen Vorlieben.
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