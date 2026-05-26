Forderungskatalog überreicht
„Genug ist genug“: Hilferuf aus dem Wipptal vor Brenner-Demo, Mattle nur als Privatperson dabei
Gruppenbild mit dem Landeshauptmann: Die Bürgermeister des Wipptals (plus ein Amtskollege aus Südtirol) übergaben Anton Mattle den Forderungskatalog.
© Liebl Daniel
Die Regionsbürgermeister des Wipptals übergaben am Dienstag einen Acht-Punkte-Forderungskatalog an Landeshauptmann Anton Mattle (VP). In der Bekämpfung der Verkehrslawine orten sie auch eine innerösterreichische Ungleichbehandlung.