Forderungskatalog überreicht

„Genug ist genug“: Hilferuf aus dem Wipptal vor Brenner-Demo, Mattle nur als Privatperson dabei

Gruppenbild mit dem Landeshauptmann: Die Bürgermeister des Wipptals (plus ein Amtskollege aus Südtirol) übergaben Anton Mattle den Forderungskatalog.
© Liebl Daniel
Manfred Mitterwachauer

Von Manfred Mitterwachauer

Die Regionsbürgermeister des Wipptals übergaben am Dienstag einen Acht-Punkte-Forderungskatalog an Landeshauptmann Anton Mattle (VP). In der Bekämpfung der Verkehrslawine orten sie auch eine innerösterreichische Ungleichbehandlung.

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