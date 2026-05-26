Eigene Spielstätte
Gregor Bloéb denkt Großes an: Bekommen die Tiroler Volksschauspiele ein Festspielhaus?
Große Vorhaben, gute Laune: Gregor Bloéb, Dramaturg Florian Hirsch und „Feuernacht“-Regisseur Thomas Gassner (von links) gaben am Dienstag Einblicke in die Volksschauspiele 2026.
© Tiroler Volksschauspiele
Die Tiroler Volksschauspiele haben sich „zu etwas Außergewöhnlichem“ entwickelt. Deshalb müsse nun der nächste große Schritt gesetzt werden, fordert Festivalleiter Gregor Bloéb. Die Arbeiten zur heurigen Produktion „Feuernacht“ laufen auf Hochtouren.