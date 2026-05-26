Eigene Spielstätte

Gregor Bloéb denkt Großes an: Bekommen die Tiroler Volksschauspiele ein Festspielhaus?

Große Vorhaben, gute Laune: Gregor Bloéb, Dramaturg Florian Hirsch und „Feuernacht“-Regisseur Thomas Gassner (von links) gaben am Dienstag Einblicke in die Volksschauspiele 2026.
© Tiroler Volksschauspiele
Joachim Leitner

Von Joachim Leitner

Die Tiroler Volksschauspiele haben sich „zu etwas Außergewöhnlichem“ entwickelt. Deshalb müsse nun der nächste große Schritt gesetzt werden, fordert Festivalleiter Gregor Bloéb. Die Arbeiten zur heurigen Produktion „Feuernacht“ laufen auf Hochtouren.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143