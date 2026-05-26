Ein Drittel mehr als im Vorjahr: 81 Verkehrsunfälle am Pfingst-Wochenende

Die Polizei veröffentlichte eine Erhebung zum Verkehrsaufkommen am Pfingstwochenende. Das Ergebnis: Dichter Reiseverkehr, mit mehr Unfällen und Verletzten als im Vorjahr.

All jene, die am Wochenende auf Tirols Straßen unterwegs waren, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo – wenn auch nur kurz – im Stau gestanden. Besonders auf den üblichen Staustrecken war wieder viel los.

Im Reise- und Ausflugsverkehr kam es dabei zu zahlreichen Unfällen. Die Hauptgründe dafür waren Geschwindigkeitsüberschreitungen, Vorrangverletzungen, Unachtsamkeit, sowie Drogen- und Alkoholkonsum.

92 Verletzte

Insgesamt zählte die Polizei 81 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, 2025 waren es 53. Auch die Zahl der Verletzten hat um etwa ein Drittel zugenommen, von 65 auf 92. Todesfälle gab es in beiden Jahren keine.