Modernisierter Inn-Pegel in Schwaz voll in Betrieb

Nach dem Neubau der Steinbrücke ist der Inn-Pegel in Schwaz wieder vollständig in Betrieb. Die moderne Anlage sichert wichtige Wasserstandsdaten und setzt eine Messreihe seit 1844 fort. Dies dient auch dem Hochwasserschutz in der Region.

Der Inn-Pegel Schwaz zählt zu den ältesten hydrographischen Messstellen Tirols. Seine Messreihe begann bereits im Jahr 1844. Der Neubau der Steinbrücke machte eine Erneuerung des Pegels nötig. Damit blieb die durchgehende Messreihe während der zweijährigen Bauphase erhalten: Ein temporärer Ersatzpegel sicherte ab Herbst 2023 die Daten. Er befand sich auf der Barbarabrücke unterhalb der Baustelle. Die über 180 Jahre dauernde Wasserstandsbeobachtung setzt sich nun an der neuen Steinbrücke fort.

Neueste Technik sichert Messungen

Der Pegel an der Steinbrücke ist technisch auf dem neuesten Stand. Er verfügt über eine Drucksonde und redundante Radaraufzeichnung. Diese berührungslose Technik ist an der Unterseite der Brücke angebracht. Sie dient der Absicherung der Messungen. Georg Raffeiner, Leiter des Sachgebiets Hydrographie und Hydrologie beim Land Tirol, erklärt die Funktionsweise: "Das heißt, dass die Wasserstände parallel über zwei unterschiedliche Messverfahren erfasst werden und bei Ausfall eines Messsystems noch Daten des anderen Systems verfügbar sind." Die Montage des Lattenpegels am rechten Ufer im April 2026 machte die Anlage komplett. Nun ist sie voll in Betrieb.

Die Sanierung der Steinbrücke in Schwaz wurde im September 2025 abgeschlossen. © Land Tirol

Wichtige Basis für Hochwasserschutz

LHStv Josef Geisler betont die Bedeutung der Modernisierung. „Mit der Modernisierung dieser Messstelle sichern wir nicht nur hydrologische Langzeitdaten, sondern stärken auch die Grundlage für Hochwasserwarnung und Gewässermanagement in der Region.“

Der Hydrographische Dienst Tirol betreibt rund 900 Messstellen im Land. Dort erfassen sie Daten zum Wasserkreislauf. Dazu gehören Niederschlag, Lufttemperatur und Wasserstände von Bächen, Flüssen sowie Seen. Rund 140 ehrenamtliche Beobachter unterstützen diese tägliche Arbeit.