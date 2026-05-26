Literatur trifft Kabarett: Robert Palfrader mit „Ein paar Leben später“ in Imst

Am Donnerstag, den 11. Juni, wird die Stadtbühne Imst zum Schauplatz eines besonderen Abends: Robert Palfrader präsentiert sein Buch „Ein paar Leben später“. Er verbindet dabei auf seine unnachahmliche Art Literatur mit Kabarett.

Imst – Robert Palfrader, bekannt für seine vielfältigen Rollen und seinen scharfen Witz, entführt das Publikum an diesem Abend in die Welt seines Romans. In „Ein paar Leben später“ verwebt er Realität und Fiktion kunstvoll miteinander. Diese Verbindung spiegelt sich auch in seiner Bühnenpräsentation wider, die über eine klassische Lesung hinausgeht.

Skurrilitätensammlung

Palfrader liest nicht nur aus seinem Buch. Er erzählt auch von persönlichen Erlebnissen, seiner Familie und Kindheitserinnerungen. Skurrile Verwandtschaftsverhältnisse finden dabei ebenso ihren Platz wie Einblicke in Volkskunde und Sprachkunde. Das Publikum darf sich zudem auf nützliche – und so manche unnötige – Tipps für den nächsten Südtirol-Urlaub freuen. Dabei beantwortet Palfrader Fragen, die sich bislang noch niemand gestellt hat.

Nackte Wahrheiten

Der Abend verspricht eine unterhaltsame Mischung aus literarischen Passagen und kabarettistischen Einlagen. Besucher dürfen sich auf einen Abend voller Humor, nachdenklicher Momente und unerwarteter Wendungen freuen. Tauchen Sie ein in die vielseitige Gedankenwelt eines der bekanntesten österreichischen Entertainer.