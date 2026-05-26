AK-Chef Zangerl kritisiert „Tirol-Aufschlag“ bei Lebensmitteln

Nahrungsmittel in Österreich sind oft viel teurer als in Deutschland. Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl fordert deshalb mehr Preistransparenz entlang der Lieferkette.

Innsbruck – Die Tiroler Arbeiterkammer (AK) schlägt Preisalarm beim Lebensmitteleinkauf. Ein aktueller Online-Vergleich zeigt erneut, dass einzelne Markenlebensmittel bei Anbietern in Österreich wesentlich teurer sind als in Deutschland. Deswegen fahren viele Tirolerinnen und Tiroler über die Grenze, um einzukaufen.

Ruf nach mehr Transparenz

Demnach war der aus 54 Artikeln bestehende Warenkorb bei österreichischen Händlern um mehr als 25 Prozent teurer, darunter sogar österreichische Produkte wie Almdudler und Red Bull. Nur sechs der Produkte waren hierzulande günstiger. Fünf Lebensmittel wurden zum selben Preis angeboten.

Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl fordert mehr Preistransparenz vom Produzenten bis hin zum Endverbraucher. „Wir müssen sicherstellen, dass nirgendwo in der Lieferkette unfair hohe Preise verlangt werden. Der Österreich-Aufschlag ist eigentlich ein klarer Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Dass der Wettbewerb in Österreich bei Energie und Lebensmitteln viel zu gering ist, verschärft die Lage zusätzlich. Vor allem für Tirol ist das ein großes Problem, da hier noch ein ‚Tirol-Aufschlag‘ dazukommt“, kritisiert Zangerl.

Eis, Reis, Chips und mehr

Auch die Wiener AK hat die Preise von Lebensmitteln in Österreich und Deutschland verglichen. Einzelne Waren lagen in Österreich weit über dem Schnitt von rund 25 Prozent – so etwa eine bestimmte Sorte Eis (70 Prozent), Reis (43 Prozent), Linsen (51 Prozent), Kaffeepads (84 Prozent) und Chips (93 Prozent).