Mann stürzt in Breitenwang sieben Meter durch Firmendach

Ein 51-Jähriger hat sich am Dienstagmittag bei einem Sturz durch das Dach einer Firma in Breitenwang schwer verletzt.

Am Dienstag gegen 12 Uhr befand sich ein 51-jähriger Österreicher im Zuge bevorstehender Umbaumaßnahmen auf der Metallüberdachung einer Firma in Breitenwang. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Mann eigenständig auf das Dach begeben.

Dabei brach er durch die Überdachung und stürzte rund sieben Meter tief auf den darunterliegenden Betonboden. Der 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers.