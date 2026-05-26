74-jähriger Wanderer stürzte bei Amlach mehrere Meter in Bachbett ab

Ein deutscher Urlauber ist am Dienstag bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Amlach mehrere Meter über eine Böschung abgestürzt. Der Mann musste per Tau geborgen werden.

Ein 74-jähriger Deutscher war am Dienstag gegen 13.45 Uhr gemeinsam mit seiner 69-jährigen Ehefrau auf dem Wanderlehrpfad W11 im Gemeindegebiet von Amlach unterwegs. Nach etwa einer Stunde geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache über den linken Wegrand hinaus und stürzte rund sieben Meter über eine steile Böschung in das Bachbett des Leidenbaches.

Da der 74-Jährige sich nach dem Sturz nicht mehr selbst helfen konnte, setzte seine Ehefrau den Notruf ab. Der Leidenbach führte zum Zeitpunkt des Unfalls nur wenig Wasser.