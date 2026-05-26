Steht das ganze Wipptal auf?
Die Brenner-Demo und ein Kindergeburtstag: Wann ist die Blockade der A13 ein Erfolg?
Bürgermeister (des nördlichen wie südlichen Wipptals), acht Forderungen und ein Landeshauptmann: Zumindest politisch ist für die Brenner-Demo am Samstag klar Schiff gemacht.
© Liebl
Regionsbürgermeister des Wipptals stehen voll und ganz hinter der am Samstag stattfindenden Brenner-Blockade. Ein Forderungspaket ist geschnürt, an die Solidarität wird appelliert. Motto: „Genug ist genug.“