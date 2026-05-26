Brenner-Demo am Samstag: Was ist das Programm und wie kommt man hin?

Über die Sperren und Verkehrseinschränkungen am Samstag weiß mittlerweile wohl jeder Bescheid. Über die Brenner-Demo selbst ist hingegen weniger bekannt. Das genaue Programm steht jedenfalls. Für die Anreise gibt es mehrere Möglichkeiten.

Matrei am Brenner – Medien in halb Europa haben über die bevorstehende Brenner-Demo am Samstag berichtet. Die deutsche und italienische Bevölkerung wurde aufgefordert, das gesperrte Gebiet großräumig zu umfahren. „Meiden Sie Tirol“, heißt der offizielle Appell.

Wie viele TeilnehmerInnen zur Kundgebung ins Wipptal reisen, ist völlig unklar und wird sich wohl erst Samstagmittag vor Ort zeigen. Was man zur Demo wissen muss, wenn man selbst dabei sein will – ein Überblick: