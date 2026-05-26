Überblick zur Kundgebung

Brenner-Demo am Samstag: Was ist das Programm und wie kommt man hin?

Über die Sperren und Verkehrseinschränkungen am Samstag weiß mittlerweile wohl jeder Bescheid. Über die Brenner-Demo selbst ist hingegen weniger bekannt. Das genaue Programm steht jedenfalls. Für die Anreise gibt es mehrere Möglichkeiten.

Matrei am Brenner – Medien in halb Europa haben über die bevorstehende Brenner-Demo am Samstag berichtet. Die deutsche und italienische Bevölkerung wurde aufgefordert, das gesperrte Gebiet großräumig zu umfahren. „Meiden Sie Tirol“, heißt der offizielle Appell.

Wie viele TeilnehmerInnen zur Kundgebung ins Wipptal reisen, ist völlig unklar und wird sich wohl erst Samstagmittag vor Ort zeigen. Was man zur Demo wissen muss, wenn man selbst dabei sein will – ein Überblick:

Wo genau findet die Demo statt?

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143