Klage gegen Freiheitliche
Üble Nachrede: FPÖ verliert in erster Instanz gegen NEOS-Chefin Meinl-Reisinger
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger am 20. Februar in Kiew, im Bild mit ihrem ukrainischen Kollegen Andrij Sybiha. Vorwürfe nach der Reise bildenden Hintergrund der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen der Ministerin und der FPÖ.
© ROLAND SCHLAGER
Die Freiheitlichen hatten der Außenministerin vorgeworfen, sie habe österreichisches Steuergeld in Koffern und in bar in die Ukraine gebracht. Die FPÖ beruft und fordert von der Bundesregierung mehr Informationen in Sachen Geldtransporte.