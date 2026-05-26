Vollbremsung wegen Geisterfahrerin: Zwei Fahrgäste stürzten im Bus

Eine starke Bremsung eines Linienbusses hat am Dienstagmittag in Imst zwei verletzte Fahrgäste zur Folge gehabt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin fuhr weiter.

Ein Linienbus war Dienstagmittag auf der Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Straße in Imst in Richtung Sparkassenplatz unterwegs. Auf Höhe der Stadtapotheke kam dem Bus auf dessen Fahrspur ein Auto entgegen, weshalb der 50-jährige Lenker stark abbremsen musste.

Durch das abrupte Bremsmanöver kamen zwei Fahrgäste im Bus zu Sturz. Die unbekannte Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die beiden gestürzten Fahrgäste lehnten eine ärztliche Behandlung ab.