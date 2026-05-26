Motorradfahrer bei Kollision mit Linienbus in Axams verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Axams ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer verletzt worden. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs.

Ein Bus fuhr am Dienstag gegen 17.35 Uhr ohne Fahrgäste auf der L394 im Gemeindegebiet von Axams von der Abbiegeschleife in Richtung Osten nach Axams, Ortsteil Omes. Beim Überqueren der Landesstraße kam es zur Kollision mit einem 28-jährigen österreichischen Motorradfahrer, der auf der L394 in Richtung Süden unterwegs war.

Der Motorradfahrer versuchte noch zu bremsen bzw. auszuweichen, kam dabei jedoch zu Sturz. In der Folge wurde das Motorrad gegen den Bus geschleudert, der Lenker rutschte unter dem Fahrzeug durch und kam im Kreuzungsbereich nördlich des Busses auf der Fahrbahn zum Stillstand.