Tirolerin verliert durch falschen Bankmitarbeiter mehrere Tausend Euro

Eine 44-jährige Frau ist Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Unbekannte Täter gaben sich als Bankmitarbeiter aus und veranlassten mehrere Transaktionen.

Bei der Polizei in Kematen erstattete am Dienstag eine 44-jährige Frau Anzeige, nachdem sie Opfer eines Betrugs geworden war. Bereits am 22. Mai hatte sie einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Bank erhalten.

Der Mann teilte der Frau mit, dass es zu einer auffälligen Abbuchung gekommen sei und ihr Konto sowie Online-Banking vorsorglich gesperrt werden müsse. In weiterer Folge erhielt die 44-Jährige über WhatsApp einen Link mit einer Anleitung und blieb währenddessen im telefonischen Kontakt mit dem Anrufer.

Unter laufender Anleitung führte die Frau mehrere Schritte im Online-Banking durch. Anschließend wurde sie aufgefordert, ihre Banking-App zu löschen und die Bankkarte nicht mehr zu verwenden. Für die Wiederherstellung des Kontos wurde ihr ein Termin in einer Bankfiliale angekündigt.