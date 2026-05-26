Mehrere Hundert Euro entwendet

Bitte um Münzgeld für den Einkaufswagen: Trickbetrüger bestahl zwei Frauen in Tirol

Ein unbekannter Täter hat in Imst und Telfs vermutlich nach derselben Masche Bargeld aus Geldtaschen gestohlen.

Im Bereich des westlichen Eingangs bzw. Ausgangs des FMZ Imst wurde eine Frau Dienstagmittag von einem unbekannten Mann angesprochen und um Münzgeld für einen Einkaufswagen gebeten. Während die Frau in ihrer Geldtasche nach Münzen suchte, bot der Mann seine Hilfe an, blickte ebenfalls in die Geldtasche und entnahm eine Münze.

Nachdem der Mann den Bereich verlassen hatte, stellte die Frau kurz darauf fest, dass 120 Euro Bargeld aus ihrer Geldtasche gestohlen worden waren.

Geschädigte und Zeugen bitte melden

Im Zuge der Ermittlungen zeigte sich, dass der Unbekannte zuvor offenbar bereits eine weitere Frau auf gleiche Weise angesprochen hatte. Ob dabei ebenfalls ein Schaden entstand, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ersucht mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Imst zu melden.

Am selben Tag kam es gegen 14 Uhr im Bereich eines Lebensmittelgeschäfts im Inntalcenter Telfs zu einem weiteren Vorfall mit ähnlicher Vorgehensweise. Einer 91-jährigen Österreicherin wurden dabei 200 Euro aus der Geldtasche entwendet.

Ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143