Bitte um Münzgeld für den Einkaufswagen: Trickbetrüger bestahl zwei Frauen in Tirol

Ein unbekannter Täter hat in Imst und Telfs vermutlich nach derselben Masche Bargeld aus Geldtaschen gestohlen.

Im Bereich des westlichen Eingangs bzw. Ausgangs des FMZ Imst wurde eine Frau Dienstagmittag von einem unbekannten Mann angesprochen und um Münzgeld für einen Einkaufswagen gebeten. Während die Frau in ihrer Geldtasche nach Münzen suchte, bot der Mann seine Hilfe an, blickte ebenfalls in die Geldtasche und entnahm eine Münze.

Nachdem der Mann den Bereich verlassen hatte, stellte die Frau kurz darauf fest, dass 120 Euro Bargeld aus ihrer Geldtasche gestohlen worden waren.

Geschädigte und Zeugen bitte melden

Im Zuge der Ermittlungen zeigte sich, dass der Unbekannte zuvor offenbar bereits eine weitere Frau auf gleiche Weise angesprochen hatte. Ob dabei ebenfalls ein Schaden entstand, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ersucht mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Imst zu melden.

Am selben Tag kam es gegen 14 Uhr im Bereich eines Lebensmittelgeschäfts im Inntalcenter Telfs zu einem weiteren Vorfall mit ähnlicher Vorgehensweise. Einer 91-jährigen Österreicherin wurden dabei 200 Euro aus der Geldtasche entwendet.