Tote nach Unglück in US-Verpackungsfirma

Bei einem Unglück auf dem Gelände einer Verpackungsfirma im Nordwesten der USA hat es nach Behördenangaben Tote gegeben. Die Feuerwehr im US-Staat Washington teilte auf Facebook in einem Statement mit der Firma und den örtlichen Behörden mit, es gebe Tote und Verletzte. Eine genaue Anzahl wurde nicht genannt. Das genaue Ausmaß des Vorfalls ist ebenfalls noch unklar. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung gehe derzeit nicht aus.

Einsatzkräfte seien Dienstagfrüh (Ortszeit) zu der Firma in der Kleinstadt Longview gefahren, nachdem dort ein Tank beschädigt worden sei, hieß es weiter. Die Firma stellt Kartons für Flüssigkeiten her.

Zehn Personen wurden laut Feuerwehrangaben vom Einsatzort abtransportiert. Eine davon sei ein Feuerwehrmann, neun seien Mitarbeiter der Firma, sagte Feuerwehrchef Scott Goldstein. "Das Verletzungsspektrum reichte von lebensbedrohlichen, schweren bis hin zu leichten Verletzungen", sagte Goldstein auf Nachfrage von Journalisten. Zur Anzahl und Identität der Todesopfer äußerte sich Goldstein bisher nicht. Die Feuerwehr wollte Dienstagabend (Ortszeit) mit einem aktuellen Bericht vor die Journalisten treten.

Der Gouverneur des US-Staats, Bob Ferguson, sprach den Betroffenen auf der Onlineplattform X sein Mitgefühl aus. "Meine Gedanken sind bei den Arbeitern und ihren Familien sowie bei den Ersthelfern", schrieb Ferguson. Teams vom Umweltministerium und der Arbeitsschutzbehörde seien vor Ort, außerdem sei die Nationalgarde in Alarmbereitschaft versetzt worden.