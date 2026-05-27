Sorge vor Kürzungen
„Schlechter ausgestattet als ein Klassenzimmer“: Sparpläne bei den Unis stoßen in Innsbruck auf Kritik
Calotta, Fernand, Johanna und Janne (v.l.) studieren Architektur am Campus Technik in Innsbruck. Die vier müssen schon jetzt für Uniprojekte in die eigene Tasche greifen. Sollte an den Unis gespart werden, sehen sie noch höhere Kosten auf sich zukommen.
© Clemens Markart
Dass die Bundesregierung bis 2030 bei den Universitäten in Milliardenhöhe einsparen will, schlägt auch an Innsbrucks Unis Wellen: Studierende berichten bereits jetzt von dürftig ausgestatteten Labors, unbesetzten Lehrstellen und mangelnden Lernplätzen. Viele fürchten, dass sich die Situation in Zukunft verschlechtert.