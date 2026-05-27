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Kommentar
Wer nicht vergisst, dem kann vergeben werden
Kommentarvon Benedikt Mair
Viele Menschen haben das Vertrauen in SOS-Kinderdorf verloren. Wie die Organisation mit der eigenen, dunklen Vergangenheit umgeht, wird über ihre Zukunft entscheiden.
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