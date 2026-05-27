Spirituosen um mehr als 1500 Euro gestohlen: Duo auf Diebestour im Tiroler Unterland

An nur einem Tag zog ein Paar durch mehrere Lebensmittelgeschäfte im Bezirk Kitzbühel und ließ alkoholische Getränke mitgehen. Eine Polizeistreife stellte die beiden.

Kitzbühel – Ein Diebespaar war am Dienstag im Bezirk Kitzbühel auf Beutetour in mehreren Lebensmittelgeschäften. Die beiden hatten es auf Spirituosen abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, ließen sie alkoholische Getränke im Wert von etwa 1600 Euro mitgehen.

Doch auf Überwachungskameras waren der Mann und die Frau zu sehen. Mit Bildern der Verdächtigen wurde eine Fahndung eingeleitet. Schließlich wurden der 40-jährige Rumäne und die 37 Jahre alte Österreicherin von einer Streife bei einem Geschäft in Kössen gesehen.