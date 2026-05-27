Schweres Packerl: Heftige Kritik an der Paketsteuer ebbt nicht ab

Die geplante Paketsteuer zur Gegenfinanzierung der Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel sorgt weiterhin für eine Welle der Kritik von zahlreichen Wirtschafts- und Sozialpartnern, darunter die Arbeiterkammer und der Rechnungshof. Der Versandhändler Otto Austria kündigte nun sogar an, rechtlich gegen das Gesetz vorzugehen.