Regierung unter Druck
Schweres Packerl: Heftige Kritik an der Paketsteuer ebbt nicht ab
Millionen Pakete werden jede Woche in Österreich zugestellt. Für die Kunden wird es bald teurer.
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Die geplante Paketsteuer zur Gegenfinanzierung der Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel sorgt weiterhin für eine Welle der Kritik von zahlreichen Wirtschafts- und Sozialpartnern, darunter die Arbeiterkammer und der Rechnungshof. Der Versandhändler Otto Austria kündigte nun sogar an, rechtlich gegen das Gesetz vorzugehen.